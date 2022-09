Sindicato de Ancap toma medidas ante asociación con privados en pórtland

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Federación Ancap (Fancap) se declaró nuevamente en contra de la asociación con privados en el negocio del pórtland, un proceso que lleva adelante el directorio de la empresa estatal para revertir la situación económica deficitaria de ese rubro, la cual se estima que es de aproximadamente US$ 200 millones en los últimos 20 años.

La semana pasada, Ancap anunció que aprobó las bases para un llamado competitivo para concretar la asociación con privados “y realizar las inversiones requeridas para restablecer la competitividad en el mercado nacional”.



Esto no cayó bien en el sindicato, por lo que decidieron que el próximo 15 de septiembre -en el marco del paro general que organiza el Pit-Cnt- no otorgarán guardias gremiales en las plantas de producción de pórtland que Ancap tiene en Minas y Paysandú.



Así lo afirmó en diálogo con El País el novel secretario general de Fancap, Manuel Colina, quien indicó que desde el sindicato entienden que el proceso de asociación con privados “es una privatización abierta de los recursos industriales y naturales del Estado en favor de un privado”.

En ese sentido, Colina dijo que el plan para “salvar” el negocio del pórtland de Ancap es “negativo” y criticó la “falta de garantías” por parte del directorio de la empresa, en lo que refiere a la protección de las fuentes laborales de los trabajadores tercerizados.



Entre las propuestas de Fancap para evitar la asociación con privados, Colina manifestó que el sindicato propone que sea el Estado “el que lleve adelante el proceso de profundización y crecimiento de la industria cementera”.



Para lograrlo, dijo que se precisa “inversión, con una política agresiva de venta de los productos de Ancap” relacionados con el cemento y “también con decisiones que hagan entender esta problemática como una política de Estado”.

Pese a que el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic reiteró en múltiples oportunidades que la asociación con privados no implicará el despido de los trabajadores directos de Ancap ni de los tercerizados, Colina dijo que los dichos del jerarca son “solo a modo declarativo” y que “actualmente no hay garantías” que confirmen que las personas mantendrán su empleo.



Sobre este punto, Colina indicó que la industria cementera vinculada a Ancap “emplea a 550 familias que viven, producen y actúan en las economías locales” y afirmó que la asociación con privados no solo “no garantiza” los puestos de trabajo” de las personas de esos departamentos, sino que además “pone en riesgo también” la actividad económica y comercial de esas zonas del país.