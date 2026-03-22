Semáforos apagados en esquinas de Pocitos: desde la IMM solicitan extremar precaución al circular

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó este domingo que dos semáforos ubicados en esquinas del barrio Pocitos se encuentran apagados. Según pudo comprobar El País, el problema comenzó cerca del mediodía del sábado y continúa durante la mañana de este domingo.

Los semáforos afectados están ubicados en las esquinas de 26 de marzo y Pagola, y 26 de marzo y Gabriel Pereira. Desde la comuna solicitaron a la población extremar la precaución a la hora de circular.

🚦26 de marzo y Pagola.

🚦26 de marzo y Gabriel Pereira.



Extremar la precaución al circular. pic.twitter.com/B8jiBjTSSy — Montevideo Tránsito (@imtransito) March 22, 2026

Semáforo apagado en 26 de marzo y Pagola. Foto: El País.

Semáforo apagado en 26 de marzo y Pagola. Foto: El País.

Desvíos del tránsito en la rambla de Punta Carretas por el Cosquín Rock Uruguay

Este domingo se celebra una nueva edición del festival Cosquín Rock Uruguay en la rambla de Punta Carretas. La IMM comenzó, el pasado jueves 19, a interrumpir la circulación en rambla Presidente Wilson, desde Tabaré hasta Sarmiento, en ambos sentidos (centro y este).

Los cortes y desvíos de tránsito se mantendrán hasta el lunes 23 de marzo. De acuerdo a la comuna, ambas restricciones se mantendrán hasta la hora 14 del lunes, cuando se prevé la finalización de las tareas de desarme de escenarios y estructuras.

El personal inspectivo de la Intendencia de Montevideo estará presente durante toda la jornada del festival, con el fin de ordenar la circulación y fiscalizar el correcto estacionamiento de vehículos.