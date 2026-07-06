Seis barrios se verán afectados por un corte de agua programado por OSE durante este martes 7 de julio de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua por trabajos programados sobre una línea principal del sistema de abastecimiento durante este martes 7 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

La afectación será en los barrios Brazo Oriental, Reducto, Goes, Jacinto Vera, Villa Muñoz y Aguada, dentro del perímetro comprendido por Bvar. Artigas, Av. Burgues, Av. Dr. Luis Alberto de Herrera, Dr. Manuel Landeira, Consulado, Gral. Flores, Dr. Juan Campisteguy, Colorado, Juan Paullier, Enrique Martínez, Garibaldi, Arenal Grande, Nueva Palmira, Agraciada, Gral. Fraga, Zapicán, Vilardebó y Av. Millán.

El servicio de agua potable se interrumpirá desde las 22:00 del martes 7 de julio de 2026 hasta las 05:00 del miércoles 8 de julio de 2026.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

OSE indicó que, una vez restablecido el servicio, pueden presentarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de las tareas.

Ante otros inconvenientes posteriores, la empresa estatal solicitó requerir asistencia al Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde móviles.

En caso de mal tiempo, los trabajos quedarán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.