Sorteo del 5 de Oro de este miércoles 5 de agosto de 2026: números sorteados, pozos y aciertos
Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 5 de agosto de 2026. El pozo de Oro quedó vacante y el Revancha tampoco tuvo aciertos.
Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 5 de agosto de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 6.573.401 y quedó vacante. El pozo de Plata no tuvo aciertos. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 4.367.935 y quedó vacante
Qué números salieron en el Pozo de Oro
- 31
- 38
- 4
- 32
- 27
- Bolilla extra: 24
Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha
- 19
- 34
- 15
- 44
- 12
Mirá el sorteo del 5 de Oro
El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 9, 17, 28, 36, 41 y la bolilla extra 46, para el de Oro; y 3, 5, 20, 23 y 32, para el Revancha.
Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:
- Pozo de Oro: 2 aciertos
- Pozo Revancha: 1 acierto
- Pozo de Plata: 1 acierto
Se pueden revisar las jugadas en La Banca.
¿Cómo se juega al 5 de Oro?
Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.
Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.
Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.
Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.
También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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