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Sorteo del 5 de Oro de este miércoles 5 de agosto de 2026: números sorteados, pozos y aciertos

Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 5 de agosto de 2026. El pozo de Oro quedó vacante y el Revancha tampoco tuvo aciertos.

El País
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05/08/2026, 21:53
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5 de Oro con Revancha.
5 de Oro con Revancha.
Foto: Natalia Rovira/El País.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 5 de agosto de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 6.573.401 y quedó vacante. El pozo de Plata no tuvo aciertos. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 4.367.935 y quedó vacante

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Qué números salieron en el Pozo de Oro

  • 31
  • 38
  • 4
  • 32
  • 27
  • Bolilla extra: 24

Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha

  • 19
  • 34
  • 15
  • 44
  • 12

Mirá el sorteo del 5 de Oro

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 9, 17, 28, 36, 41 y la bolilla extra 46, para el de Oro; y 3, 5, 20, 23 y 32, para el Revancha.

Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 2 aciertos
  • Pozo Revancha: 1 acierto
  • Pozo de Plata: 1 acierto

Se pueden revisar las jugadas en La Banca.

Bolillas del 5 de Oro.
Bolillero del 5 de Oro.
Foto: Natalia Rovira/El País.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Boleta de 5 de Oro.
Apuestas del 5 de Oro.
Leonardo Maine/Archivo El Pais

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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