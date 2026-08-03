Dónde apostaron los dos ganadores del 5 de Oro de más de US$ 1,2 millones: subagencias y departamentos
Mirá dónde hicieron sus jugadas los afortunados que acertaron al pozo de Oro en el sorteo del 5 de Oro realizado el domingo 2 de agosto de 2026, para repartirse un premio de $ 49.830.908.
El sorteo del 5 de Oro realizado este domingo 2 de agosto de 2026 finalizó con varios ganadores, pero los más afortunados fueron los dos jugadores que acertaron en el pozo de Oro y se repartieron un premio de $ 49.830.908, lo que equivale a un monto de más de un millón de dólares (US$ 1.237.301).
En este sorteo, también hubo un acierto en el pozo Revancha, que acumulaba $ 6.527.664, y uno acierto en el pozo de Plata, que sumaba $ 927.548.
¿Dónde apostaron los ganadores del 5 de Oro de este 2 de agosto?
La Banca detalló a través de sus canales oficiales cuáles fueron los departamentos y las subagencias en las que apostaron los dos ganadores:
- Soriano, en el subagente 09/43 de La Banca en Soriano
- Maldonado, en el subagente 04/14 de La Banca en Maldonado
Cada ganador se llevó un premio de $ 24.915.454.
En este mismo sorteo, el afortunado que acertó en el pozo Revancha salió de la subagencia 77/14 de La Banca de Montevideo. En tanto, el ganador del pozo de Plata hizo su apuesta en el subagente 10/08 de La Banca en Soriano.
Resultados del sorteo del 5 de Oro del domingo 2 de agosto
Las bolillas ganadoras en ese sorteo del 5 de Oro de este domingo 2 de agosto fueron las siguientes:
- Números del pozo de Oro: 9, 17, 28, 36, 41. Bolilla Extra: 46.
- Números del pozo Revancha: 3, 5, 20, 23 y 32.
Se pueden revisar las jugadas en la página web de La Banca.
¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será este miércoles 5 de agosto de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 6.500.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 4.500.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 11.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).
¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?
El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La DNLQ es la que constata y verifica el acierto.
Hay solo una sede de la DNLQ en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).
Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).
Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.
Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.
¿Encontraste un error?