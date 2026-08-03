Dónde apostaron los dos ganadores del 5 de Oro de más de US$ 1,2 millones: subagencias y departamentos

El sorteo del 5 de Oro realizado este domingo 2 de agosto de 2026 finalizó con varios ganadores, pero los más afortunados fueron los dos jugadores que acertaron en el pozo de Oro y se repartieron un premio de $ 49.830.908, lo que equivale a un monto de más de un millón de dólares (US$ 1.237.301).

En este sorteo, también hubo un acierto en el pozo Revancha, que acumulaba $ 6.527.664, y uno acierto en el pozo de Plata, que sumaba $ 927.548.

¿Dónde apostaron los ganadores del 5 de Oro de este 2 de agosto?

La Banca detalló a través de sus canales oficiales cuáles fueron los departamentos y las subagencias en las que apostaron los dos ganadores:



Soriano, en el subagente 09/43 de La Banca en Soriano

en el de La Banca en Soriano Maldonado, en el subagente 04/14 de La Banca en Maldonado

Cada ganador se llevó un premio de $ 24.915.454.

En este mismo sorteo, el afortunado que acertó en el pozo Revancha salió de la subagencia 77/14 de La Banca de Montevideo. En tanto, el ganador del pozo de Plata hizo su apuesta en el subagente 10/08 de La Banca en Soriano.

Resultados del sorteo del 5 de Oro del domingo 2 de agosto

Las bolillas ganadoras en ese sorteo del 5 de Oro de este domingo 2 de agosto fueron las siguientes:

Números del pozo de Oro: 9, 17, 28, 36, 41. Bolilla Extra: 46.

Números del pozo Revancha: 3, 5, 20, 23 y 32.

Se pueden revisar las jugadas en la página web de La Banca.

¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será este miércoles 5 de agosto de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Bolillas del 5 de Oro. Foto: La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 6.500.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 4.500.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 11.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ).

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La DNLQ es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la DNLQ en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Boleta del 5 de Oro. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.