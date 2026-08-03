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Sorteo del 5 de Oro del domingo 2 de agosto de 2026: pozos con varios ganadores

El sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual el 2 de agosto de 2026. El pozo de Oro era de $ 49.200.000 y el Revancha llegó a los $ 6.100.000.

El País
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02/08/2026, 21:50
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Bolillas del 5 de Oro.
Bolillas del 5 de Oro.
Foto: La Banca.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este domingo 2 de agosto de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo contó con un pozo de Oro de $ 49.200.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 6.100.000. En total, el acumulado fue de aproximadamente $ 55.300.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

¿Hasta qué hora se puede jugar al 5 de Oro? Horarios para apostar en las distintas modalidades

En esta ocasión, el 5 de Oro obtuvo 4 ganadores: el Pozo de Oro logró 2 aciertos mientras que el de Plata y el Revancha uno cada uno. Las agencias ganadoras corresponden a Montevideo, Maldonado y Soriano.

¿Cuáles fueron los números sorteados en el Pozo de Oro?

  • 36
  • 9
  • 41
  • 28
  • 17
  • Bolilla extra: 46

¿Cuáles fueron los números sorteados en el Revancha?

  • 5
  • 23
  • 32
  • 3
  • 20

Mirá el sorteo del 5 de Oro aquí:

El pasado miércoles se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 9, 16, 35, 43, 48 y la bolilla extra 40, para el de Oro; y 2, 12, 16, 22 y 23, para el Revancha.

Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 0 aciertos
  • Pozo Revancha: 2 aciertos
  • Pozo de Plata: 1 acierto

Se pueden revisar las jugadas en La Banca.

Bolillas del 5 de Oro.
Bolillero del 5 de Oro.
Foto: Natalia Rovira/El País.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Transmisión del 5 de Oro
Transmisión del 5 de Oro.
Foto: Natalia Rovira/Archio El País

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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