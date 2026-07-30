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Sorteo del 5 de Oro de este miércoles 29 de julio de 2026: dos apostadores ganaron más de $ 12.800.000

Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 29 de julio de 2026. El pozo de Oro quedó vacante y el Revancha tuvo dos aciertos.

El País
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29/07/2026, 21:50
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Bolillas del 5 de Oro.
Bolillas del 5 de Oro.
Foto: La Banca.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 29 de julio de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 39.893.783 y quedó vacante. El pozo de Plata era de $ 748.305 y tuvo un acierto. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 25.613.852 y tuvo dos aciertos, repartiendo para cada uno $ 12.806.926.

¿Hasta qué hora se puede jugar al 5 de Oro? Horarios para apostar en las distintas modalidades

Qué números salieron en el Pozo de Oro

  • 16
  • 43
  • 35
  • 48
  • 9
  • Bolilla extra: 40

Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha

  • 22
  • 16
  • 2
  • 23
  • 12

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Mirá el sorteo del 5 de Oro

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 3, 17, 19, 22, 27 y la bolilla extra 35, para el de Oro; y 4, 8, 16, 27 y 42, para el Revancha.

Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 0 aciertos
  • Pozo Revancha: 0 aciertos
  • Pozo de Plata: 3 aciertos

Bolillas del 5 de Oro Revancha.
Bolillas del 5 de Oro Revancha.
Foto: La Banca.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Juegos de azar.
Boleta del 5 de Oro.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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