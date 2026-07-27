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Sorteo del 5 de Oro de hoy domingo 26 de julio de 2026: pozos, números ganadores y aciertos

Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 26 de julio de 2026. Hubo tres ganadores del pozo de Plata. Conozca los números ganadores.

El País
El País
26/07/2026, 21:39
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Sorteo del 5 de Oro.
Sorteo del 5 de Oro.
Foto: La Banca.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este domingo 26 de julio de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 31.876.942 y quedó vacante. El pozo de Plata tuvo tres aciertos, repartiendo para cada uno $ 278.089. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 20.285.529 y quedó vacante.

¿Hasta qué hora se puede jugar al 5 de Oro? Horarios para apostar en las distintas modalidades

Qué números salieron en el Pozo de Oro

  • 22
  • 17
  • 3
  • 19
  • 27
  • Bolilla extra: 35

Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha

  • 42
  • 4
  • 27
  • 16
  • 8

Mirá el sorteo del 5 de Oro

El pasado jueves se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 11, 12, 30, 32, 34 y la bolilla extra 35, para el de Oro; y 2, 4, 13, 14 y 42, para el Revancha.

Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 0 aciertos
  • Pozo Revancha: 0 aciertos
  • Pozo de Plata: 1 acierto

Se pueden revisar las jugadas en La Banca.

5 de Oro.
Bolillero del 5 de Oro.
Foto: Natalia Rovira/El País.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Juegos de azar.
Apuestas del 5 de Oro.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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