Sorteo del 5 de Oro del domingo 20 de setiembre de 2026: conozca los números ganadores

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este domingo 20 de setiembre de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo contó con un pozo de Oro de $ 67.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 7.200.000. En total, el acumulado era de aproximadamente $ 75.000.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

En esta oportunidad, no todos los pozos obtuvieron ganadores: el de Oro y el Revancha permanecieron vacantes mientras que el de Plata tuvo 3 aciertos.

¿Qué números salieron en el Pozo de Oro?

5

41

46

26

19

Bolilla extra: 11

¿Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha?

26

3

43

21

34

Mirá el sorteo del 5 de Oro aquí:

El pasado miércoles se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 24, 30, 44, 47, 48 y la bolilla extra 40, para el de Oro; y 22, 24, 32, 38 y 40, para el Revancha.

En ese sorteo hubo un acierto en el pozo Revancha, pero los pozos de Oro y Plata quedaron vacantes.

Se pueden revisar las jugadas en La Banca.

Transmisión del 5 de Oro en vivo. Foto: Natalia Rovira/Archivo El País.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Una boleta del 5 de Oro siendo impresa. Foto: Leonardo Mainé

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.