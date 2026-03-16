Sorteo del 5 de Oro del domingo 15 de marzo de 2026: números ganadores, aciertos y pozos

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este domingo 15 de marzo de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 29.500.181 y quedó vacante. El pozo de Plata tuvo un acierto y repartió $ 946.110. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 6.705.556 y quedó vacante.

Qué números salieron en el Pozo de Oro

33

29

42

4

2

Bolilla extra: 32

Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha

45

13

17

22

28

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Mirá el sorteo del 5 de Oro

El pasado miércoles se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 5, 26, 31, 37, 46 y la bolilla extra 3, para el de Oro; y 1, 7, 25, 29 y 34, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:



Pozo de Oro: 0 aciertos

Pozo Revancha: 1 acierto

Pozo de Plata: 1 acierto

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Transmisión del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/Archio El País

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

Máquina imprimiendo jugadas del 5 de Oro. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.