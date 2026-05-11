Sorteo del 5 de Oro del domingo 10 de mayo de 2026: conozca los números ganadores

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este domingo 10 de mayo de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo contó con un pozo de Oro de $ 8.400.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 10.200.000. En total, el acumulado llegó aproximadamente a los $ 18.600.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

En ésta ocasión, el Pozo de Plata obtuvo 3 aciertos mientras que el de Oro y el Revancha quedaron vacantes.

¿Cuáles fueron los números ganadores del Pozo de Oro?

21

02

09

41

06

Bolilla extra: 19

¿Cuáles fueron los números ganadores del 5 de Oro Revancha?

38

40

43

48

31

Mirá el sorteo del 5 de Oro aquí:

El pasado jueves se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 23, 29, 32, 34, 44 y la bolilla extra 41, para el de Oro; y 19, 22, 23, 24 y 35, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:



Pozo de Oro: 1 acierto

Pozo Revancha: 0 aciertos

Pozo de Plata: 1 acierto

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Sorteo del 5 de Oro. Foto: Natalia Rovira/El País.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Una boleta del 5 de Oro. Foto: Fernando Ponzetto

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.