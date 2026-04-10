Uruguay tendrá nuevas lluvias el fin de semana aunque con una distribución muy despareja: se prevé que el norte y el este sean las zonas más afectadas, mientras que Montevideo recibiría escasas precipitaciones, así como departamentos del oeste. Mientra tanto, la temperatura seguirá agradable, al menos en las tardes, con noches y mañanas frescas.

El meteorólogo José Serra explicó este viernes a El País que para el fin de semana en su pronóstico del tiempo aparece "una inestabilidad que arranca en el norte y se va desplazando pero más que nada va a afectar a la región noreste, este y sureste, no tanto al resto del país".

Las lluvias en el norte, según Serra, empezarán entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Se extenderán al resto de las zonas afectadas en el correr de la mañana pero ya en la tarde no habría precipitaciones.

En Montevideo y el área metropolitana, las escasas lluvias se esperan únicamente en la madrugada. De hecho, Serra consideró que en la capital no habrá tormentas, aunque en la franja este del país podrían ocurrir.

"Tal vez en Montevideo no tengamos ninguna lluvia", dijo y agregó que esta inestabilidad se debe a "un frente que va a pasar y se va a ir rápido", por tanto ya desde media mañana se esperan mejoras y la tarde será agradable.

Un hombre cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

"En cuanto a temperaturas, continuamos por arriba de los 20°", dijo y estimó que entre sábado y domingo las máximas se ubicarán entre 22° y 24°, con mínimas de 10° u 12°.

Para lunes y martes Serra no prevé lluvias, pero a partir del miércoles estima que puede volver la inestabilidad. Será una segunda quincena de abril "complicada" por las precipitaciones.

El pronóstico del tiempo de Inumet para el fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene en su pronóstico del tiempo para Montevideo y el área metropolitana un viernes con temperatura mínima de 9° y máxima de 21°, con una tarde soleada. Para el sábado prevé una nubosidad en aumento con "probables precipitaciones en la noche". La mínima será de 11° y la máxima de 23°. El domingo en la mañana estará cubierto, con precipitaciones aisladas, pero irá mejorando desde temprano. La mínima será de 16° y la máxima de 22°.

En cambio, el pronóstico para el este habla de precipitaciones en la noche del sábado y tormentas aisladas en la mañana del domingo. Panorama similar se prevé en el noreste y noroeste. En el centro-sur las precipitaciones y tormentas se pronostican más escasas, mientras que en el suroeste casi no prevé inestabilidad, excepto algunas precipitaciones aisladas.