El pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 10 de abril se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 8°C y los 25°C en el territorio nacional.

En la región noroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y presencia de neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche, se espera cielo claro a algo nuboso. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 25°C.

Para el noreste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 23°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y presencia de nieblas y neblinas. En la tarde y la noche se espera cielo claro a algo nuboso. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 23°C.

Para la zona centro-sur, la mañana estará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y nieblas y neblinas. Hacia el final del día se prevé cielo claro a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 22°C.

Cielo nublado en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este, Montevideo y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y nieblas y neblinas, junto a una baja probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde y la noche continuará el cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 22°C.

Para Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y nieblas y neblinas, con baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde y la noche se espera cielo claro a algo nuboso. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 19°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche se prevé cielo claro a algo nuboso. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 21°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.