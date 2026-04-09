Las lluvias volverían el fin de semana a Uruguay. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el especialista independiente Guillermo Ramis, los chaparrones aparecerían el domingo. Previamente, habrá algunas jornadas soleadas y otras nubosas, con bajas temperaturas en las mañanas y las noches pero con más de 20° en las tardes.

Ramis informó que este jueves, que permanecerá nublado en Montevideo, hay probabilidad de "algún chaparrón" pero "poca cosa". La mínima, según dijo en diálogo con Informativo Sarandí, será de 17° y la máxima de 20°.

El viernes estará soleado, con 12° de mínima y 21° de máxima. El sábado estará nuboso pero sin lluvias, con valores extremos de 12° y 23°. El domingo, en cambio, se prevé un tiempo "un poco complicado, con algunas precipitaciones, por momentos algún chaparrón fuerte hasta las primeras horas de la tarde".

También Inumet tiene para este jueves en Montevideo y el área metropolitana "baja probabilidad de precipitaciones escasas", aunque permanecerá nublado. La mínima prevista es de 15° y la máxima de 20°.

Para el viernes, Inumet pronostica 11° de mínima y 21° de máxima, sin lluvias, con sol hacia la tarde. El sábado también se intercalarán momentos de sol y otros de nubosidad, con 11° y 23° como valores extremos.

Un hombre cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

Para el domingo Inumet tiene una probabilidad media de precipitaciones, con 15° y 22°. A medida que se aproxime el fin de semana será posible conocer con más detalles este pronóstico del tiempo.

En el norte está previsto que las lluvias comiencen el sábado de tarde, con tormentas, según este pronóstico de Inumet.