El pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el jueves 9 de abril se presentará con condiciones variables en el territorio nacional, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 24°C.

En la zona Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 24°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche se prevé un cielo nuboso con neblinas y bancos de niebla, junto a una baja probabilidad de precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 23°C.

En el Suroeste, la mañana comenzará con cielo algo nuboso a cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá algo nuboso a nuboso. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 22°C.

En el Centro-Sur, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y precipitaciones escasas y aisladas. En la tarde y noche continuará algo nuboso a nuboso, con neblinas y bancos de niebla y probables precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 22°C.

En el Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas. Hacia la tarde y la noche se prevé cielo nuboso con neblinas y bancos de niebla, junto a probables precipitaciones escasas y aisladas. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h durante la mañana. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 22°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso a nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones escasas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h en la mañana. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 19°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. En la tarde y noche se espera un cielo algo nuboso a nuboso con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 20°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.