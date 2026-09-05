Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Pronóstico de frío extremo: se esperan mínimas de -2 °C en algunas zonas del país para domingo y lunes

El Sistema Nacional de Emergencia ya asistió a 3.712 personas en situación de calle en el día de ayer. La alerta roja por frío extremo continúa vigente.

El País
El País
05/09/2026, 18:35
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Dia de frio en Montevideo
Anuncian temperaturas muy bajas para domingo y lunes.
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

El Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) informó que unas 3.712 personas en situación de calle fueron atendidas desde ayer viernes debido a la alerta roja por frío polar que se encuentra vigente en nuestro país. En total fueron 2.493 en Montevideo y 1.219 en el interior. Además se realizaron 489 operativos en Montevideo y 121 en el interior. 3.102 personas fueron derivadas a los refugios del MIDES y 643 a centros de evacuación. Hasta la tarde de este sábado se habían realizado 21 asistencias médicas.

Inumet pronostica temperaturas mínimas de -0 °C para mañana domingo y -1 °C para el lunes en la zona centro y sur del país. 1 °C y 4 °C para la zona Metropolitana, entre 1 °C y 3 °C para el norte, para el este entre 0 °C y -2 °C y 0 °C y 2 °C en el oeste.

El inicio de la alerta fue emitido el 7 de mayo de 2026 para todos los organismos. Desde entonces el monitor del SINAE registra 454.743 plazas ocupadas acumuladas.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar