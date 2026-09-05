Pronóstico de frío extremo: se esperan mínimas de -2 °C en algunas zonas del país para domingo y lunes
El Sistema Nacional de Emergencia ya asistió a 3.712 personas en situación de calle en el día de ayer. La alerta roja por frío extremo continúa vigente.
El Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) informó que unas 3.712 personas en situación de calle fueron atendidas desde ayer viernes debido a la alerta roja por frío polar que se encuentra vigente en nuestro país. En total fueron 2.493 en Montevideo y 1.219 en el interior. Además se realizaron 489 operativos en Montevideo y 121 en el interior. 3.102 personas fueron derivadas a los refugios del MIDES y 643 a centros de evacuación. Hasta la tarde de este sábado se habían realizado 21 asistencias médicas.
Inumet pronostica temperaturas mínimas de -0 °C para mañana domingo y -1 °C para el lunes en la zona centro y sur del país. 1 °C y 4 °C para la zona Metropolitana, entre 1 °C y 3 °C para el norte, para el este entre 0 °C y -2 °C y 0 °C y 2 °C en el oeste.
El inicio de la alerta fue emitido el 7 de mayo de 2026 para todos los organismos. Desde entonces el monitor del SINAE registra 454.743 plazas ocupadas acumuladas.
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