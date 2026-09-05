El pronóstico para el domingo 6 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el pronóstico del clima para Uruguay este domingo 6 de setiembre de 2026 estará marcado por bajas temperaturas, nubosidad extendida y chaparrones en varias zonas, con un rango térmico nacional que irá de 0°C a 13°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, heladas agrometeorológicas y bajas temperaturas, acompañada por viento del sector sur de 20 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche predominará un cielo nuboso a cubierto, con algunos claros, persistencia del frío, chaparrones y viento del sur y sureste de 10 a 30 km/h, con mínima de 3°C y máxima de 13°C.

Para el noreste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con heladas agrometeorológicas, bajas temperaturas y viento del suroeste y sur de 20 a 30 km/h. En la tarde/noche aumentará la cobertura nubosa hasta quedar nuboso y cubierto, con bajas temperaturas, neblinas y viento del sur y sureste de 10 a 30 km/h, con mínima de 1°C y máxima de 12°C.

Gente abrigada en día frío en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso, con períodos de cubierto, bajas temperaturas y chaparrones, mientras que el viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de 40 a 50 km/h en zonas costeras. Para la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con frío, chaparrones y viento del sureste al este de 10 a 30 km/h, con mínima de 2°C y máxima de 11°C.

En el centro-sur, el domingo comenzará con cielo nuboso, períodos de cubierto, bajas temperaturas y chaparrones, junto con viento del sector sur de 20 a 30 km/h y ráfagas de 40 a 50 km/h en áreas costeras. Durante la tarde/noche se mantendrá la nubosidad abundante, con chaparrones y viento que rotará del sector sur al sector este, de 10 a 30 km/h, con mínima de 2°C y máxima de 10°C.

En el este, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, bajas temperaturas y chaparrones, además de viento del suroeste al sur de 20 a 30 km/h y ráfagas de 40 a 50 km/h en zonas costeras. En la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con chaparrones, viento del sur y sureste de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h en la costa, con mínima de 0°C y máxima de 11°C.

Para Punta del Este, la mañana se prevé nubosa, con períodos de cubierto, bajas sensaciones térmicas y chaparrones, con viento del suroeste al sureste de 30 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con bajas temperaturas, chaparrones y viento del sur al sureste de 10 a 30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 9°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso, períodos de cubierto, bajas sensaciones térmicas y chaparrones, con viento del sector sur de 20 a 30 km/h y ráfagas de 40 a 50 km/h. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con bajas temperaturas, chaparrones y viento del sureste de 10 a 30 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 9°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.