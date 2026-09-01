Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Otro barrio de Montevideo se verá afectado por un corte de agua de OSE este miércoles 2 de setiembre de 2026

El corte se hará debido a trabajos programados por el cambio de una tubería en la red de distribución. Las obras comenzarán a las 8:30 del miércoles 2 de setiembre de 2026.

El País
El País
01/09/2026, 13:19
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Canilla abierta.
Canilla abierta.
Foto: Leonardo Mainé/El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este miércoles 2 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados por cambio de tubería en una red de distribución ubicada en calle Guacziola entre Toluba y Camino de la Justicia, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

OSE anuncia que hará un corte de agua en Parque Batlle este miércoles 2 de setiembre de 2026

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Camino Cuchilla Pereira, Av. César Mayo Gutiérrez, Camino de la Justicia y Arroyo de las Piedras.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Abayubá.

El corte de agua comenzará a las 8:30 horas y se extenderá hasta las 14:30 del mismo miércoles 2 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Canilla con agua
Canilla con agua.
Foto: Leonardo Mainé

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

OSE anuncia que hará otro corte de agua en Montevideo este miércoles 2 de setiembre de 2026

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Cortes de OSE

Te puede interesar