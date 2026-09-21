OSE realiza un corte de agua en Montevideo durante este lunes 21 de setiembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realiza trabajos en Montevideo durante este lunes 21 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que, debido a una rotura, realiza trabajos de mejoras por empalmes y colocación de tapón, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afecta a las calles Asamblea y Espinosa.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras es el barrio de Buceo.

El corte de agua se extenderá hasta las 12:30 de este mismo lunes 21 de setiembre.

Agua de la canilla. Foto: Estefanía Leal.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.