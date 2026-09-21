OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este martes 22 de setiembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este martes 22 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos de reparación programada en la troncal 8 de Octubre, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

De acuerdo con el comunicado, las zonas que se verán afectadas por estas obras son Maroñas y Parque Guaraní.

El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:30 del mismo martes 22 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.