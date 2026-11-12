OSE realiza corte de agua en Montevideo durante este jueves 12 de noviembre de 2026: la zona afectada

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realiza trabajos en Montevideo durante este jueves 12 de noviembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en una zona en particular.

La empresa estatal explicó que realiza trabajos para reparar una rotura de tubería en la red de distribución, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución ubicada en "Camino Tomkinson casi Camino Cibils".

De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras corresponde es el barrio montevideano de Paso de la Arena. El corte de agua se extenderá hasta las 13:00 del mismo jueves 12 de noviembre.

Mujer lavando sus manos con agua corriendo de canilla. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que la información sobre interrupciones del servicio está disponible en el sitio web www.ose.com.uy.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.