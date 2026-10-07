OSE anunció un corte de agua en Montevideo hoy 7 de octubre que durará hasta las 14:00: la zona afectada
El corte se hace debido a trabajos de reparación en la red de Montevideo que afectan el normal suministro de agua potable hasta las 14:00, informó OSE este miércoles 7 de octubre de 2026.
Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se encuentra realizando trabajos en Montevideo durante este miércoles 7 de octubre de 2026, por lo que está afectado el normal suministro de agua potable en una zona de la capital.
La empresa estatal explicó que hará trabajos de reparación en la red, con cambio de válvulas en las calles Juan Viacaba y Grecia, y también en Charcas y Egipto, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.
Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afecta a las calles Grecia, Holanda, Egipto, Francia, Turquía y Méjico.
De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras es el barrio montevideano de Cerro.
El corte de agua ya afecta la zona y se extenderá hasta las 14:00 del mismo miércoles 7 de octubre.
OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.
“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.
De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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