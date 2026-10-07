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OSE anunció el tercer corte de agua en Montevideo este jueves 8 de octubre de 2026

El corte se hará debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución, con obras que comenzarán a las 08:30 del jueves 8 de octubre, según informó el organismo.

El País
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07/10/2026, 16:33
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Agua de la canilla corriendo.
Agua de la canilla corriendo.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán nuevos trabajos en Montevideo durante este jueves 8 de octubre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de reparación en la red de distribución, con cambio de hidrante, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

OSE anuncia corte de agua en Montevideo este jueves 8 de octubre de 2026

El corte significará el tercer corte programado en la capital por el organismo para la jornada del jueves 8. En este caso, los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Cno. Sanguinetti, desde Cno. Pajas Blancas hasta Cno. Las Flores; Cno. Manuel Las Flores; Basilio Muñoz; y Cno. Guasquero hasta el Río de la Plata.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Pajas Blancas y alrededores. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:00 del mismo jueves 8 de octubre.

Canilla con agua corriente.
Canilla con agua corriente.
Foto: Leonardo Mainé

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Inumet emitió una alerta naranja por tormentas puntualmente fuertes para Montevideo y otros departamentos

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