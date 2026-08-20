OSE anuncia que hará un corte de agua que afectará varias zonas en Montevideo y Canelones durante el fin de semana

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Canelones y el norte de Montevideo durante este viernes 21 de agosto y sábado 22 de agosto, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en varias zonas.

La empresa estatal explicó que la afectación se debe a un corte de energía programado por mantenimiento de una subestación eléctrica, lo que incidirá en el suministro de agua potable.

Los trabajos abarcarán el área delimitada desde Ruta 5 Nueva al este, Ruta 6 al oeste, rutas 32 y 107 al sur, hasta Mario Pareja al norte. De acuerdo con el comunicado, las zonas que se verán afectadas por estas obras son Las Piedras, Toledo Chico, La Paz, Progreso, Sauce, Toledo y el norte de Montevideo.

El corte de agua comenzará a las 22:30 horas y se extenderá hasta las 05:00 del sábado 22 de agosto.

OSE agrega que su personal trabajará para restablecer las condiciones normales del servicio una vez finalizadas las tareas previstas.

“Una vez restablecido el servicio y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, posterior al restablecimiento del servicio, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.