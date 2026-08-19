El pronóstico para el jueves 20 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este jueves 20 de agosto el clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, lluvias en buena parte del país, tormentas aisladas y vientos con rachas, con temperaturas que irán de 6°C a 15°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas aisladas; el viento soplará del sector S de 10-30 km/h y rotará al sector W de 10-40 km/h, con rachas de 50 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h.

Hacia la tarde/noche, el cielo pasará de cubierto a nuboso con mejora gradual, persistirán neblinas y precipitaciones, y el viento será del sector W de 20-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 14°C.

Para el noreste, se prevé una mañana cubierta, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos irán del sector E de 10-30 km/h al sector N de 20-40 km/h, con rachas de 50 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo cubierto, con neblinas y precipitaciones, mientras que el viento rotará del NW al SW de 20-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 14°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas y precipitaciones aisladas, acompañada por vientos del SE al S de 10-30 km/h y rachas de 40 km/h. Para la tarde/noche, el cielo pasará de cubierto a nuboso con mejora, seguirán las neblinas y algunas precipitaciones aisladas, y los vientos serán del S y SW de 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 13°C.

En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones aisladas; el viento soplará del E al SE de 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h. Durante la tarde/noche, el cielo estará de cubierto a nuboso y el ambiente se tornará ventoso, con precipitaciones y vientos del sector S de 20-30 km/h, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras, con mínima de 6°C y máxima de 13°C.

Día nublado en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana estará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas aisladas, mientras que el viento será del sector E de 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche se mantendrá el cielo cubierto y ventoso, con nuevas precipitaciones y tormentas aisladas, y los vientos pasarán del sector E al SW de 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 15°C.

Para Punta del Este, la mañana se anuncia nubosa a cubierta, con probables precipitaciones y vientos del NE al SE de 10-30 km/h, acompañados por rachas de 40 km/h. En la tarde/noche, el cielo irá de cubierto a nuboso y el tiempo estará ventoso, con precipitaciones aisladas y vientos del SE al SW de 20-30 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana será nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones aisladas; los vientos soplarán del E al SE de 10-30 km/h. Para la tarde/noche, el cielo estará de cubierto a nuboso y ventoso, con precipitaciones aisladas y vientos del SE al SW de 10-30 km/h, que aumentarán con rachas de hasta 60 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.