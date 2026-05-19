OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este miércoles 20 de mayo de 2026: barrios afectados

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este martes a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el miércoles 20 de mayo de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en varios barrios.

La empresa estatal explicó que realizará trabajos por una pérdida sobre uno de los ramales de cuarta línea de gravedad en la esquina de Av. San Martín y Av. Luis A. de Herrera, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Bvar. Artigas, Av. Burgues, Av. Dr. Luis Alberto de Herrera, Dr. Manuel Landeira, Consulado, Gral. Flores, Dr. Juan Campisteguy, Colorado, Juan Paullier, Enrique Martínez, Garibaldi, Arenal Grande, Nueva Palmira, Agraciada, Gral. Fraga, Zapicán, Vilardebó y Av. Millán.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es la de los barrios montevideanos de Brazo Oriental, Reducto, Goes, Jacinto Vera, Villa Muñoz y Aguada.

El corte de agua comenzará a las 23:00 horas del miércoles 20 de mayo y se extenderá hasta las 5:00 del jueves 21 de mayo de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Canilla con agua corriente. Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.