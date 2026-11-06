OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este lunes 9 de noviembre de 2026: los barrios afectados
El corte se hará debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución. Las obras comenzarán a las 08:30 del lunes 9 de noviembre de 2026.
Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este lunes 9 de noviembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en dos barrios en particular.
La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras y cambio de válvula en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.
Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Lezica, Lamolle, Gutenberg, Niña, Colman, Guanahany, Gioia, Melilla y Ruta 102.
De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras son los barrios montevideanos de Lezica y Melilla. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 13:00 del mismo lunes 9 de noviembre.
OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.
De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.
Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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