OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este lunes 9 de noviembre de 2026: los barrios afectados

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este lunes 9 de noviembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en dos barrios en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras y cambio de válvula en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Lezica, Lamolle, Gutenberg, Niña, Colman, Guanahany, Gioia, Melilla y Ruta 102.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras son los barrios montevideanos de Lezica y Melilla. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 13:00 del mismo lunes 9 de noviembre.

Agua corriendo de duchero. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.