Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este jueves 17 de setiembre de 2026: el barrio afectado

El corte se hará debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución. Las obras comenzarán a las 08:30 del jueves 17 de setiembre de 2026.

El País
El País
16/09/2026, 12:31
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Agua de la canilla corriendo.
Agua de la canilla corriendo.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este jueves 17 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de reparación de tuberías en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

El Niño arrasa en Centroamérica con una dramática sequía; estos son los pronósticos para Uruguay

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Camino Casavalle, Garzón y La Vía.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Peñarol.

El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:00 del mismo jueves 17 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

Pileta con agua.
Pileta con agua.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Presidente de Unasev detalló los cambios que el gobierno propone para las reglas de preferencia en el tránsito

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Cortes de OSE
Te puede interesar