OSE anuncia que hará otro corte de agua en Montevideo este martes 7 de julio de 2026
Obras Sanitarias del Estado realizará la sustitución de un macromedidor. De acuerdo a Obras Sanitarias del Estado, zonas aledañas pueden verse afectadas con baja presión.
Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua debido a trabajos programados en el Sistema Metropolitano durante este martes 7 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.
La intervención consistirá en la sustitución de un macromedidor ubicado en las calles Elbio Fernández y Carlos Ma. Ramírez.
Según el aviso, la afectación alcanzará al barrio de La Teja, en el sector comprendido por Carlos Ma. Ramírez, Heredia, Inclusa y los Accesos R1-R5. Las zonas aledañas también podrán registrar baja presión y turbiedad en el agua
potable mientras se desarrollen las tareas.
El organismo indicó que la interrupción está prevista desde las 09:00 hasta las 15:00. Una vez restablecido el servicio, y como consecuencia de los trabajos realizados, podrían presentarse episodios puntuales de turbiedad.
Ante cualquier inconveniente posterior a la normalización, OSE solicitó requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o mediante el *1871 desde teléfonos móviles.
En caso de mal tiempo, las obras serán suspendidas hasta nuevo aviso.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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