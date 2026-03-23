OSE anuncia que hará otro corte de agua en Montevideo este martes 24 de marzo de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este lunes a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el martes 24 de marzo de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que se trabajará sobre la red de distribución de agua, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Lezica, Rambla Costanera, Valentín Álvarez y Yamandú.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Colón, sector Lezica.

El corte de agua comenzará a las 09:00 y se extenderá hasta las 13:00 del martes 24 de marzo de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Pileta con agua de la canilla corriendo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.