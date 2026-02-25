OSE anuncia que hará otro corte de agua en Montevideo este jueves 26 de febrero de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este miércoles a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el jueves 26 de febrero de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que se trabajará sobre la red de distribución de agua, en la línea principal del Sistema Metropolitano, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Luis Batlle Berres, Alaska, José Castro, Gregorio Camino y Gobernador Del Pino desde Carlos Ma. Ramírez hasta Gregorio Camino, y zonas aledañas.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Tres Ombúes.

El corte de agua comenzará a las 09:00 y se extenderá hasta las 14:00 del jueves 26 de febrero de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Vaso de agua de la canilla. Foto: Leonardo Mainé / Archivo El País

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.