Obras y desvíos de la IMM en Avenida Soca entran en su fase final: tramos afectados, plazos y desvíos

La Intendencia de Montevideo (IMM) avanza en el plan de recuperación vial de la Avenida Francisco Soca. Tras haber iniciado las tareas el pasado 12 de febrero, el proyecto de repavimentación entra ahora en su última etapa, buscando mejorar la circulación en un eje clave que conecta Rivera con la zona de Libertad.

La obra, a cargo de la empresa RyK Ingenieros, representa una inversión de $ 11,5 millones provenientes de fondos propios de la IMM. Según el cronograma previsto, los trabajos se han desarrollado en un horario de 07:00 a 17:00 horas, con un plazo total estimado de ejecución de dos meses (habiendo comenzado en febrero).

Actualmente están trabajando en las dos últimas etapas de la obra. La primera fue entre Av. Rivera y Charrúa (sin afectar estas dos calles), la segunda desde Charrúa hasta Gestido, y se continuó luego desde Gestido a Bartolito Mitre (tercera etapa) y desde Bartolito Mitre hasta Libertad, para completar la obra.

Cortes de tránsito en Montevideo este fin de semana

La Intendencia de Montevideo dio a conocer dónde habrá cortes de tránsito durante este sábado y domingo.

Cortes de calle en Montevideo para el sábado 14 de marzo:



Carlos María Maggiolo entre José H. Figueira y Av. Sarmiento: 6:00 a 18:00 horas | Grúa.

Ana Monterroso entre Acevedo Díaz y Juan Paullier: 7:00 a 9:30 horas | Podas.

La Paz entre Yaguarón y Yi: 7:00 a 16:00 horas | UTE.

Cno. a la Cuchilla Pereira entre Cno. Osvaldo Rodríguez y Víctor Armand Ugón: 7:00 a 18:00 horas | Obras (hasta el 15/3).

Guayabos entre Magallanes y Minas: 7:00 a 20:00 horas | Grúa.

Guayaquí entre Diego Gestido y Bartolito Mitre: 8:00 a 12:00 horas | Carga y descarga.

Av. Burgues entre Pablo Ehrlich y L.A. de Herrera: 8:00 a 13:00 horas | Saneamiento.

L.A. de Herrera entre Darwin y Mariano Soler: 8:00 a 23:00 horas | Aniversario UNTMRA.

Plazuela Garufa (Francisco Muñoz y Av. Rivera): 9:00 a 13:30 horas | Evento.

Av. Luis Batlle Berres entre La Balsa y Silvestre Ochoa: 13:00 horas | Fiesta del Río (hasta el 15/3).

Alejo Rosell y Rius entre Av. Ramón Anador y 4 de Julio: 18:00 a 0:00 horas | Evento.

Isla de Flores entre Aquiles Lanza y Magallanes: 18:00 a 21:00 horas | Paseo Sur-Palermo.

Cartel de calle cerrada en Montevideo. Foto: Archivo El País.

Cortes de calle en Montevideo para el domingo 15 de marzo: