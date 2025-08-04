Llamado laboral para pasantía en el Banco Central: ofrecen sueldo de más de $45.000 por 40 horas semanales

Redacción El País

El Banco Central del Uruguay (BCU) abrió un llamado laboral para pasantía dirigido a personas con formación en abogacía que cuenten con un título reciente. Se trata de una oportunidad para cubrir una vacante, con contrato a término por 18 meses a partir de su suscripción.

El puesto ofrece una remuneración mensual de $46.032, correspondiente a siete Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), por una carga horaria de 40 horas semanales. Estas deben ser cumplidas de lunes a viernes desde las 9:45 hasta las 17:45 horas.

Por otra parte, se mantendrá una lista de prelación de dos años de vigencia.

Requisitos para postularse

Para participar del proceso, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:



Tener ciudadanía uruguaya

Ser abogado/a con antigüedad no mayor a dos años antes de la fecha de apertura del llamado

Presentar certificados que acrediten el título

No estar usufructuando, ni haber usufructuado pasantías en ningún Organismo del Estado, ni desempeñar ningún cargo público remunerado, con excepción de cargos docentes.

Cómo postularse al llamado del BCU

Los interesados deben inscribirse de manera exclusiva en el sitio web del Banco Central del Uruguay, al que se puede acceder haciendo clic aquí . El plazo de postulación vence el miércoles 20 de agosto.

Se solicita que los CV enviados contengan únicamente información que pueda ser respaldada por documentación, ya que esta será requerida en las posteriores entrevistas.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Qué tareas realizará la persona seleccionada

El pasante realizará tareas de apoyo a la procuración, seguimiento de juicios y trámites que lleva la Institución, asistencia a juzgados y demás reparticiones, y otras gestiones que soliciten analistas y jerarcas.

Consultas

Las consultas se reciben a través de la casilla concurso@bcu.gub.uy y deberán provenir de la casilla de correo electrónico declarada con el asunto “Pasantes en abogacía [N° de postulante]”.

Por otro lado, las comunicaciones relativas a las distintas instancias del proceso del concurso, serán realizadas a la casilla de correo electrónico brindada por cada postulante.