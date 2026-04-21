Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes: sepa a qué localidades afecta

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes. En principio, la advertencia se extiende hasta las 19:00 horas.

"Frente semi-estacionario afecta el país, generando tormentas aisladas, algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", indicó el instituto.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Canelones: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, Mendoza, Mendoza Chico y San Gabriel.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Alerta amarilla para este martes 21 de abril. Foto: Inumet.

El domingo llegaría un frente frío con lluvias

De cara al fin de semana, el meteorólogo José Serra prevé un tiempo agradable "salvo el domingo a la noche, que podríamos tener cierta inestabilidad" por el avance de un frente frío. Ese día se esperan "bajas sensaciones térmicas", dijo a El País.

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis señaló en Informativo Sarandí (AM 690) que empezará a llover en Montevideo este lunes de noche "a última hora" y se mantendrá con precipitaciones "todo el martes" pero "no complicado". "El domingo hay chaparrones", adelantó. Para esa jornada también indicó que "va a estar frío, muy frío".