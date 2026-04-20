El pronóstico para el martes 21 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 21 de abril se prevé una jornada inestable en la República Oriental del Uruguay, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 26°C.

En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con presencia de nieblas y neblinas, acompañado de precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y precipitaciones junto a probables tormentas. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 25°C.

En el Noreste, se espera una mañana con cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia el final del día persistirá el cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, manteniéndose las precipitaciones con probables tormentas. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 26°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y precipitaciones acompañadas de tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto con neblinas, con probables precipitaciones y tormentas. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 25°C.

En el Centro-Sur, la mañana estará marcada por cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras. En la tarde y noche persistirá el cielo nuboso a cubierto con neblinas, manteniéndose las precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 25°C.

En el Este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, acompañadas de rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas aisladas, manteniéndose las rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con precipitaciones y probables tormentas, con rachas de viento de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, manteniéndose las rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 22°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, y rachas de viento de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto con neblinas, con precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 24°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.