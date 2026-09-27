Inumet emitió alerta naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas, que comenzó a regir a las 9:00 y tiene una probabilidad superior al 75%. La actualización está prevista para las 12:00.

Según el organismo, las zonas comprendidas en el nivel naranja podrán registrar precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La advertencia naranja alcanza a localidades de los departamentos de Artigas, Durazno, Flores, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, Soriano y Tacuarembó. En Paysandú y Río Negro comprende a todo el departamento.

En Artigas, las localidades incluidas son Paso Campamento y Sequeira. En Durazno, Baygorria, Carlos Reyles, Centenario y Feliciano. En Flores, Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.

En Rivera, la advertencia comprende Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras.

En Salto, abarca Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey y Termas del Daymán.

En Soriano, las localidades comprendidas son Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano. En Tacuarembó, Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Tormenta en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Qué zonas están bajo advertencia amarilla

Inumet también mantiene un nivel amarillo por tormentas puntualmente fuertes, con una probabilidad superior al 75%.

La advertencia comprende localidades de Colonia, Durazno, Flores, Florida, Rivera, Soriano y Tacuarembó, además de zonas de Artigas y Salto.

En estas áreas también pueden registrarse precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.