Hoy se juega el 5 de Oro: por qué cambió de fecha y hasta qué hora se puede participar

El 5 de Oro tendrá su próximo sorteo hoy lunes 22 de junio de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Aunque los sorteos del 5 de Oro se realizan los domingos y miércoles, cada vez que hay un feriado entre uno y otro, la siguiente edición suele correrse de fecha. En esta ocasión, el feriado que generó el cambio fue el 19 de junio, fecha aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 26.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 5.900.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 32.700.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

El último sorteo fue el miércoles 17 de junio, cuando salieron los siguientes números ganadores: 19, 24, 27, 32, 44 y la bolilla extra 45, para el de Oro; y 2, 8, 15, 16 y 22, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

Pozo de Oro: 0 aciertos

Pozo Revancha: 1 acierto

Pozo de Plata: 1 acierto

Boleta de 5 de Oro. Leonardo Maine/Archivo El Pais

¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede participar?

Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.