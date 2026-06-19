Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 18 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 18 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 005

2. 955

3. 547

4. 973

5. 258

6. 494

7. 071

8. 379

9. 392

10. 129

11. 102

12. 969

13. 422

14. 674

15. 986

16. 604

17. 980

18. 750

19. 740

20. 981



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 04

• 05

• 22

• 29

• 40

• 47

• 50

• 55

• 58

• 69

• 71

• 73

• 74

• 79

• 80

• 81

• 86

• 92

• 94



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 539

2. 723

3. 130

4. 694

5. 402

6. 181

7. 764

8. 380

9. 021

10. 133

11. 958

12. 807

13. 792

14. 318

15. 317

16. 497

17. 847

18. 728

19. 287

20. 709

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 07

• 09

• 17

• 18

• 21

• 23

• 28

• 30

• 33

• 39

• 47

• 58

• 64

• 80

• 81

• 87

• 92

• 94

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.