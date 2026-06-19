Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 18 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 18 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 18 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 005
2. 955
3. 547
4. 973
5. 258
6. 494
7. 071
8. 379
9. 392
10. 129
11. 102
12. 969
13. 422
14. 674
15. 986
16. 604
17. 980
18. 750
19. 740
20. 981
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 04
• 05
• 22
• 29
• 40
• 47
• 50
• 55
• 58
• 69
• 71
• 73
• 74
• 79
• 80
• 81
• 86
• 92
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 539
2. 723
3. 130
4. 694
5. 402
6. 181
7. 764
8. 380
9. 021
10. 133
11. 958
12. 807
13. 792
14. 318
15. 317
16. 497
17. 847
18. 728
19. 287
20. 709
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 07
• 09
• 17
• 18
• 21
• 23
• 28
• 30
• 33
• 39
• 47
• 58
• 64
• 80
• 81
• 87
• 92
• 94
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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