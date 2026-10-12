Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 12 de octubre: números de la suerte

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

128 salió tres veces

202 salió tres veces

631 salió tres veces

868 salió tres veces

097 salió dos veces

118 salió dos veces

155 salió dos veces

237 salió dos veces

376 salió dos veces

607 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

02 salió siete veces

23 salió siete veces

31 salió seis veces

59 salió seis veces

61 salió seis veces

68 salió seis veces

70 salió seis veces

76 salió seis veces

79 salió seis veces

91 salió seis veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Tómbola nocturna. Foto: Leonardo Mainé/El País

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Entre los números de la Quiniela que más se repitieron, el 202 está asociado al niño, mientras que el 376 representa las llamas, según la lista de la DNLQ.

En la Tómbola, el 02 corresponde al olvido y el 23 al repetido. También se destacaron el 31, asociado al aeroplano; el 59, que representa la traición; y el 61, vinculado a la cuenta bancaria. Según la guía, el 68 refiere a los anteojos, el 70 a la infidelidad, el 76 a la casualidad, el 79 al obstáculo y el 91 a la lluvia.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.