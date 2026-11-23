Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

041 salió tres veces

659 salió tres veces

023 salió dos veces

117 salió dos veces

136 salió dos veces

157 salió dos veces

325 salió dos veces

487 salió dos veces

525 salió dos veces

959 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

18 salió seis veces

41 salió seis veces

47 salió seis veces

58 salió seis veces

76 salió seis veces

25 salió cinco veces

28 salió cinco veces

37 salió cinco veces

61 salió cinco veces

65 salió cinco veces

Local de apuestas de La Banca. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Entre los números más repetidos de la Tómbola, el 18 representa la sal, mientras que el 41 se asocia con la escalera. El 47 refiere a quebrar uñas y el 58, a la multitud. A su vez, el 76 significa casualidad. Entre los que salieron cinco veces, el 25 representa la utilidad, el 28 los celos, el 37 la picazón, el 61 una cuenta bancaria y el 65 un sacerdote.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.