Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del 23 de noviembre: los números más repetidos de la semana pasada
Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado lunes 16 de noviembre y sábado 21 de noviembre de 2026, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada
- 041 salió tres veces
- 659 salió tres veces
- 023 salió dos veces
- 117 salió dos veces
- 136 salió dos veces
- 157 salió dos veces
- 325 salió dos veces
- 487 salió dos veces
- 525 salió dos veces
- 959 salió dos veces
Los números más repetidos de la Tómbola
- 18 salió seis veces
- 41 salió seis veces
- 47 salió seis veces
- 58 salió seis veces
- 76 salió seis veces
- 25 salió cinco veces
- 28 salió cinco veces
- 37 salió cinco veces
- 61 salió cinco veces
- 65 salió cinco veces
Qué significa cada número ganador, según los sueños
Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.
Entre los números más repetidos de la Tómbola, el 18 representa la sal, mientras que el 41 se asocia con la escalera. El 47 refiere a quebrar uñas y el 58, a la multitud. A su vez, el 76 significa casualidad. Entre los que salieron cinco veces, el 25 representa la utilidad, el 28 los celos, el 37 la picazón, el 61 una cuenta bancaria y el 65 un sacerdote.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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