Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 7 de agosto de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 7 de agosto de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 7 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 801
2. 302
3. 155
4. 839
5. 165
6. 790
7. 248
8. 407
9. 056
10. 560
11. 091
12. 326
13. 788
14. 494
15. 361
16. 813
17. 180
18. 184
19. 270
20. 458
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 02
• 07
• 13
• 26
• 39
• 48
• 55
• 56
• 58
• 60
• 61
• 65
• 70
• 80
• 84
• 88
• 90
• 91
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 272
2. 158
3. 906
4. 168
5. 700
6. 547
7. 783
8. 315
9. 355
10. 354
11. 153
12. 190
13. 052
14. 874
15. 180
16. 925
17. 041
18. 540
19. 515
20. 178
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 06
• 15
• 24
• 25
• 40
• 41
• 47
• 52
• 53
• 54
• 55
• 58
• 68
• 72
• 74
• 78
• 80
• 83
• 90
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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