Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 7 de agosto de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 7 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 801

2. 302

3. 155

4. 839

5. 165

6. 790

7. 248

8. 407

9. 056

10. 560

11. 091

12. 326

13. 788

14. 494

15. 361

16. 813

17. 180

18. 184

19. 270

20. 458



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 02

• 07

• 13

• 26

• 39

• 48

• 55

• 56

• 58

• 60

• 61

• 65

• 70

• 80

• 84

• 88

• 90

• 91

• 94



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 272

2. 158

3. 906

4. 168

5. 700

6. 547

7. 783

8. 315

9. 355

10. 354

11. 153

12. 190

13. 052

14. 874

15. 180

16. 925

17. 041

18. 540

19. 515

20. 178

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 06

• 15

• 24

• 25

• 40

• 41

• 47

• 52

• 53

• 54

• 55

• 58

• 68

• 72

• 74

• 78

• 80

• 83

• 90



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.