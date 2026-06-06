Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 5 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 5 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 569

2. 356

3. 997

4. 322

5. 520

6. 268

7. 490

8. 744

9. 156

10. 171

11. 117

12. 815

13. 713

14. 714

15. 247

16. 519

17. 005

18. 590

19. 856

20. 804



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 03

• 04

• 05

• 13

• 14

• 15

• 17

• 19

• 20

• 22

• 26

• 44

• 47

• 49

• 56

• 68

• 69

• 71

• 90

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 861

2. 424

3. 315

4. 652

5. 976

6. 283

7. 009

8. 555

9. 504

10. 072

11. 890

12. 243

13. 552

14. 697

15. 050

16. 624

17. 520

18. 230

19. 794

20. 068

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 04

• 09

• 15

• 20

• 24

• 27

• 28

• 30

• 43

• 50

• 52

• 55

• 61

• 68

• 72

• 76

• 83

• 90

• 94

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.