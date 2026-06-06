Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 5 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 5 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 5 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 569
2. 356
3. 997
4. 322
5. 520
6. 268
7. 490
8. 744
9. 156
10. 171
11. 117
12. 815
13. 713
14. 714
15. 247
16. 519
17. 005
18. 590
19. 856
20. 804
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 03
• 04
• 05
• 13
• 14
• 15
• 17
• 19
• 20
• 22
• 26
• 44
• 47
• 49
• 56
• 68
• 69
• 71
• 90
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 861
2. 424
3. 315
4. 652
5. 976
6. 283
7. 009
8. 555
9. 504
10. 072
11. 890
12. 243
13. 552
14. 697
15. 050
16. 624
17. 520
18. 230
19. 794
20. 068
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 04
• 09
• 15
• 20
• 24
• 27
• 28
• 30
• 43
• 50
• 52
• 55
• 61
• 68
• 72
• 76
• 83
• 90
• 94
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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