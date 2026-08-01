Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 31 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 31 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 31 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 505
2. 173
3. 696
4. 015
5. 424
6. 006
7. 200
8. 324
9. 694
10. 086
11. 656
12. 536
13. 906
14. 824
15. 621
16. 763
17. 082
18. 976
19. 124
20. 963
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 05
• 06
• 15
• 21
• 24
• 27
• 33
• 36
• 40
• 56
• 63
• 73
• 76
• 78
• 82
• 86
• 94
• 96
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 377
2. 095
3. 905
4. 204
5. 288
6. 039
7. 398
8. 676
9. 317
10. 384
11. 737
12. 065
13. 339
14. 268
15. 685
16. 040
17. 627
18. 952
19. 556
20. 670
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 04
• 05
• 17
• 27
• 37
• 39
• 40
• 52
• 56
• 65
• 68
• 70
• 76
• 77
• 84
• 85
• 88
• 94
• 95
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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