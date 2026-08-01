Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 31 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 31 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 505

2. 173

3. 696

4. 015

5. 424

6. 006

7. 200

8. 324

9. 694

10. 086

11. 656

12. 536

13. 906

14. 824

15. 621

16. 763

17. 082

18. 976

19. 124

20. 963



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 05

• 06

• 15

• 21

• 24

• 27

• 33

• 36

• 40

• 56

• 63

• 73

• 76

• 78

• 82

• 86

• 94

• 96

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 377

2. 095

3. 905

4. 204

5. 288

6. 039

7. 398

8. 676

9. 317

10. 384

11. 737

12. 065

13. 339

14. 268

15. 685

16. 040

17. 627

18. 952

19. 556

20. 670

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 04

• 05

• 17

• 27

• 37

• 39

• 40

• 52

• 56

• 65

• 68

• 70

• 76

• 77

• 84

• 85

• 88

• 94

• 95

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.