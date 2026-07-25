Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 24 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 24 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 813

2. 526

3. 998

4. 782

5. 803

6. 447

7. 847

8. 423

9. 034

10. 637

11. 653

12. 814

13. 317

14. 482

15. 434

16. 317

17. 453

18. 952

19. 881

20. 012



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 03

• 09

• 12

• 13

• 14

• 17

• 23

• 26

• 32

• 34

• 37

• 47

• 52

• 53

• 60

• 70

• 81

• 82

• 83

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 860

2. 167

3. 672

4. 743

5. 047

6. 279

7. 971

8. 809

9. 348

10. 672

11. 459

12. 381

13. 525

14. 692

15. 013

16. 490

17. 167

18. 488

19. 034

20. 162

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 09

• 10

• 11

• 13

• 25

• 34

• 43

• 47

• 48

• 59

• 60

• 62

• 67

• 71

• 72

• 79

• 81

• 88

• 90

• 92



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.