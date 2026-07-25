Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 24 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 24 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 24 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 813
2. 526
3. 998
4. 782
5. 803
6. 447
7. 847
8. 423
9. 034
10. 637
11. 653
12. 814
13. 317
14. 482
15. 434
16. 317
17. 453
18. 952
19. 881
20. 012
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 03
• 09
• 12
• 13
• 14
• 17
• 23
• 26
• 32
• 34
• 37
• 47
• 52
• 53
• 60
• 70
• 81
• 82
• 83
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 860
2. 167
3. 672
4. 743
5. 047
6. 279
7. 971
8. 809
9. 348
10. 672
11. 459
12. 381
13. 525
14. 692
15. 013
16. 490
17. 167
18. 488
19. 034
20. 162
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 09
• 10
• 11
• 13
• 25
• 34
• 43
• 47
• 48
• 59
• 60
• 62
• 67
• 71
• 72
• 79
• 81
• 88
• 90
• 92
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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