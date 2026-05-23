Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 22 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 22 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 22 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 033
2. 917
3. 829
4. 233
5. 941
6. 621
7. 073
8. 067
9. 497
10. 532
11. 595
12. 677
13. 499
14. 228
15. 209
16. 634
17. 695
18. 587
19. 361
20. 301
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 09
• 17
• 21
• 28
• 29
• 32
• 33
• 34
• 41
• 47
• 61
• 65
• 67
• 73
• 77
• 87
• 95
• 97
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 048
2. 252
3. 365
4. 968
5. 972
6. 018
7. 911
8. 460
9. 004
10. 554
11. 149
12. 930
13. 690
14. 174
15. 750
16. 494
17. 167
18. 980
19. 387
20. 708
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 04
• 08
• 11
• 18
• 30
• 48
• 49
• 50
• 52
• 54
• 60
• 65
• 67
• 68
• 72
• 74
• 80
• 87
• 90
• 94
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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