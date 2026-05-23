Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 22 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 22 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 033

2. 917

3. 829

4. 233

5. 941

6. 621

7. 073

8. 067

9. 497

10. 532

11. 595

12. 677

13. 499

14. 228

15. 209

16. 634

17. 695

18. 587

19. 361

20. 301



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 09

• 17

• 21

• 28

• 29

• 32

• 33

• 34

• 41

• 47

• 61

• 65

• 67

• 73

• 77

• 87

• 95

• 97

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 048

2. 252

3. 365

4. 968

5. 972

6. 018

7. 911

8. 460

9. 004

10. 554

11. 149

12. 930

13. 690

14. 174

15. 750

16. 494

17. 167

18. 980

19. 387

20. 708

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 04

• 08

• 11

• 18

• 30

• 48

• 49

• 50

• 52

• 54

• 60

• 65

• 67

• 68

• 72

• 74

• 80

• 87

• 90

• 94



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.