Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 10 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 10 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 598

2. 378

3. 692

4. 209

5. 559

6. 783

7. 441

8. 633

9. 253

10. 811

11. 090

12. 741

13. 756

14. 416

15. 249

16. 659

17. 256

18. 215

19. 746

20. 701



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 01

• 09

• 11

• 15

• 16

• 33

• 41

• 46

• 49

• 53

• 56

• 59

• 72

• 78

• 83

• 90

• 92

• 96

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 458

2. 259

3. 081

4. 827

5. 813

6. 432

7. 559

8. 378

9. 578

10. 680

11. 787

12. 745

13. 178

14. 414

15. 294

16. 134

17. 401

18. 626

19. 612

20. 426

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 02

• 12

• 13

• 14

• 26

• 27

• 28

• 32

• 34

• 45

• 55

• 58

• 59

• 65

• 78

• 80

• 81

• 87

• 94



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.