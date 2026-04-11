Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 10 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 10 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 10 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 598
2. 378
3. 692
4. 209
5. 559
6. 783
7. 441
8. 633
9. 253
10. 811
11. 090
12. 741
13. 756
14. 416
15. 249
16. 659
17. 256
18. 215
19. 746
20. 701
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 01
• 09
• 11
• 15
• 16
• 33
• 41
• 46
• 49
• 53
• 56
• 59
• 72
• 78
• 83
• 90
• 92
• 96
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 458
2. 259
3. 081
4. 827
5. 813
6. 432
7. 559
8. 378
9. 578
10. 680
11. 787
12. 745
13. 178
14. 414
15. 294
16. 134
17. 401
18. 626
19. 612
20. 426
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 02
• 12
• 13
• 14
• 26
• 27
• 28
• 32
• 34
• 45
• 55
• 58
• 59
• 65
• 78
• 80
• 81
• 87
• 94
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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