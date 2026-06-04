Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 3 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 3 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 909

2. 236

3. 738

4. 767

5. 106

6. 277

7. 886

8. 899

9. 305

10. 765

11. 981

12. 424

13. 047

14. 319

15. 520

16. 103

17. 450

18. 945

19. 056

20. 463



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 03

• 05

• 06

• 09

• 19

• 20

• 24

• 36

• 38

• 45

• 47

• 50

• 56

• 63

• 65

• 67

• 77

• 81

• 86

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 369

2. 628

3. 908

4. 239

5. 307

6. 214

7. 393

8. 596

9. 484

10. 073

11. 385

12. 313

13. 881

14. 077

15. 181

16. 290

17. 930

18. 835

19. 651

20. 666

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 07

• 08

• 13

• 14

• 28

• 30

• 31

• 35

• 39

• 51

• 66

• 69

• 73

• 77

• 81

• 84

• 85

• 90

• 93

• 96



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.