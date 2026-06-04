Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 3 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 3 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 3 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 909
2. 236
3. 738
4. 767
5. 106
6. 277
7. 886
8. 899
9. 305
10. 765
11. 981
12. 424
13. 047
14. 319
15. 520
16. 103
17. 450
18. 945
19. 056
20. 463
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 03
• 05
• 06
• 09
• 19
• 20
• 24
• 36
• 38
• 45
• 47
• 50
• 56
• 63
• 65
• 67
• 77
• 81
• 86
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 369
2. 628
3. 908
4. 239
5. 307
6. 214
7. 393
8. 596
9. 484
10. 073
11. 385
12. 313
13. 881
14. 077
15. 181
16. 290
17. 930
18. 835
19. 651
20. 666
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 07
• 08
• 13
• 14
• 28
• 30
• 31
• 35
• 39
• 51
• 66
• 69
• 73
• 77
• 81
• 84
• 85
• 90
• 93
• 96
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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