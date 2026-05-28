Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 27 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 27 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 376

2. 561

3. 854

4. 969

5. 519

6. 431

7. 056

8. 749

9. 784

10. 607

11. 936

12. 625

13. 716

14. 795

15. 525

16. 448

17. 685

18. 018

19. 919

20. 368



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 07

• 16

• 18

• 19

• 25

• 31

• 36

• 48

• 49

• 51

• 54

• 56

• 61

• 68

• 69

• 71

• 76

• 84

• 85

• 95



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 268

2. 117

3. 849

4. 294

5. 246

6. 047

7. 503

8. 971

9. 566

10. 260

11. 109

12. 971

13. 899

14. 118

15. 299

16. 235

17. 350

18. 903

19. 548

20. 525

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 09

• 17

• 18

• 25

• 35

• 37

• 46

• 47

• 48

• 49

• 50

• 60

• 66

• 68

• 70

• 71

• 79

• 94

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.