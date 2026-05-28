Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 27 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 27 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 27 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 376
2. 561
3. 854
4. 969
5. 519
6. 431
7. 056
8. 749
9. 784
10. 607
11. 936
12. 625
13. 716
14. 795
15. 525
16. 448
17. 685
18. 018
19. 919
20. 368
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 07
• 16
• 18
• 19
• 25
• 31
• 36
• 48
• 49
• 51
• 54
• 56
• 61
• 68
• 69
• 71
• 76
• 84
• 85
• 95
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 268
2. 117
3. 849
4. 294
5. 246
6. 047
7. 503
8. 971
9. 566
10. 260
11. 109
12. 971
13. 899
14. 118
15. 299
16. 235
17. 350
18. 903
19. 548
20. 525
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 09
• 17
• 18
• 25
• 35
• 37
• 46
• 47
• 48
• 49
• 50
• 60
• 66
• 68
• 70
• 71
• 79
• 94
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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