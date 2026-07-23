Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 22 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 22 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 163

2. 514

3. 638

4. 088

5. 942

6. 252

7. 603

8. 635

9. 185

10. 665

11. 410

12. 636

13. 436

14. 693

15. 491

16. 740

17. 970

18. 421

19. 026

20. 329



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 03

• 10

• 14

• 21

• 26

• 29

• 33

• 35

• 36

• 38

• 40

• 42

• 52

• 63

• 65

• 70

• 85

• 88

• 91

• 93



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 195

2. 440

3. 711

4. 385

5. 868

6. 151

7. 903

8. 865

9. 268

10. 690

11. 062

12. 161

13. 727

14. 644

15. 683

16. 546

17. 677

18. 341

19. 481

20. 658

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 11

• 22

• 27

• 40

• 41

• 44

• 46

• 51

• 58

• 61

• 62

• 65

• 68

• 77

• 81

• 83

• 85

• 90

• 95



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.