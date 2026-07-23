Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 22 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 22 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 22 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 163
2. 514
3. 638
4. 088
5. 942
6. 252
7. 603
8. 635
9. 185
10. 665
11. 410
12. 636
13. 436
14. 693
15. 491
16. 740
17. 970
18. 421
19. 026
20. 329
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 03
• 10
• 14
• 21
• 26
• 29
• 33
• 35
• 36
• 38
• 40
• 42
• 52
• 63
• 65
• 70
• 85
• 88
• 91
• 93
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 195
2. 440
3. 711
4. 385
5. 868
6. 151
7. 903
8. 865
9. 268
10. 690
11. 062
12. 161
13. 727
14. 644
15. 683
16. 546
17. 677
18. 341
19. 481
20. 658
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 11
• 22
• 27
• 40
• 41
• 44
• 46
• 51
• 58
• 61
• 62
• 65
• 68
• 77
• 81
• 83
• 85
• 90
• 95
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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