Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 7 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 7 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 800

2. 438

3. 491

4. 308

5. 969

6. 568

7. 181

8. 224

9. 410

10. 313

11. 521

12. 631

13. 616

14. 275

15. 455

16. 495

17. 575

18. 194

19. 244

20. 937



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 08

• 10

• 13

• 16

• 21

• 24

• 31

• 37

• 38

• 44

• 55

• 68

• 69

• 75

• 81

• 90

• 91

• 94

• 95



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 971

2. 733

3. 058

4. 299

5. 886

6. 569

7. 868

8. 870

9. 731

10. 426

11. 926

12. 488

13. 952

14. 130

15. 979

16. 654

17. 389

18. 282

19. 097

20. 670

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 08

• 26

• 30

• 31

• 33

• 52

• 54

• 58

• 63

• 68

• 69

• 70

• 71

• 79

• 82

• 86

• 88

• 89

• 97

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.