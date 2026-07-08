Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer martes 7 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este martes 7 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el martes 7 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 800
2. 438
3. 491
4. 308
5. 969
6. 568
7. 181
8. 224
9. 410
10. 313
11. 521
12. 631
13. 616
14. 275
15. 455
16. 495
17. 575
18. 194
19. 244
20. 937
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 08
• 10
• 13
• 16
• 21
• 24
• 31
• 37
• 38
• 44
• 55
• 68
• 69
• 75
• 81
• 90
• 91
• 94
• 95
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 971
2. 733
3. 058
4. 299
5. 886
6. 569
7. 868
8. 870
9. 731
10. 426
11. 926
12. 488
13. 952
14. 130
15. 979
16. 654
17. 389
18. 282
19. 097
20. 670
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 08
• 26
• 30
• 31
• 33
• 52
• 54
• 58
• 63
• 68
• 69
• 70
• 71
• 79
• 82
• 86
• 88
• 89
• 97
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?